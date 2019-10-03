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Милованов висловився про ситуацію
із зупинкою тютюнового...

Милованов висловився про ситуацію із зупинкою тютюнового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:08

Милованов висловився про ситуацію із зупинкою тютюнового...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що тютюнові компанії, що працюють в Україні, шантажують уряд закриттям бізнесу з метою поліпшення умов.

Дивися повний текст Милованов висловився про ситуацію із зупинкою тютюнового заводу.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:08

Один из крупнейших производителей в мире вдруг опускается до примитивного шантажа правительства ?
NSA
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:24

интересно как должны решать проблемы с контрафактом порядочные производители, закупающие авансом акцизных марок на миллиарды гривен в месяц? Весь контрафакт на лотках - из Ростова и Лугандона. БритишАмериканТобакко должна платить зарплату таможенникам?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:31

"... вместо того, чтобы сесть вместе с правительством..."))
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:19

Насколько это правда – не знаю

Может Коломойский в данном случае прав и министр того :)
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в правительстве люди которые не смотрят дальше своего носа, Гетьманцев в частности ещё тот подонок, для них бизнес - не кормильцы, а сплошные уклонисты, о чём с этими существами можно дальше говорить...?
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