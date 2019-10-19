Стрибок кількості всіх кіберзлочинів відбувся у 2017 році.
Дивися повний текст За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла вдвічі (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:04
За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла вдвічі (інфографіка).
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:04
Ну, вообще-то вирус называется "NotPetya", т.е. думаю перевод не требуется, "Petya" был до него, и "НеПетя" специально "косил" под "Петю". И лично я бы отнес "NotPetya" не к кибер преступлениям, а к кибер ТЕРРОРИЗМУ.
|