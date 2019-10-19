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За 5 років кількість
кіберзлочинів в Україні зросла...

За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:04

За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла...

Пропонуємо до обговорення:
Стрибок кількості всіх кіберзлочинів відбувся у 2017 році.

Дивися повний текст За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла вдвічі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:04

Ну, вообще-то вирус называется "NotPetya", т.е. думаю перевод не требуется, "Petya" был до него, и "НеПетя" специально "косил" под "Петю". И лично я бы отнес "NotPetya" не к кибер преступлениям, а к кибер ТЕРРОРИЗМУ.
simku01
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:08

Учитывая то что вирус распространялся используя старую коррупционную схему, которую хоть и создал овощ но на момент распространения контролировал именно порошенко, то вирус можно даже порох назвать, не только петя. Причем изменений в схеме не делали, и атаку можно повторить ещё не один раз, но вряд-ли станут. Та атака не принесла дохода, и была скорее всего эмоциональным ответом на запрет русских сайтов, поэтому больше не повторялась.
adikali
 
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