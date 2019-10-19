Стрибок кількості всіх кіберзлочинів відбувся у 2017 році.
Дивися повний текст За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла вдвічі (інфографіка).
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Додано: Пон 21 жов, 2019 13:04
За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 5 років кількість кіберзлочинів в Україні зросла вдвічі (інфографіка).
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:04
Ну, вообще-то вирус называется "NotPetya", т.е. думаю перевод не требуется, "Petya" был до него, и "НеПетя" специально "косил" под "Петю". И лично я бы отнес "NotPetya" не к кибер преступлениям, а к кибер ТЕРРОРИЗМУ.
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:08
Учитывая то что вирус распространялся используя старую коррупционную схему, которую хоть и создал овощ но на момент распространения контролировал именно порошенко, то вирус можно даже порох назвать, не только петя. Причем изменений в схеме не делали, и атаку можно повторить ещё не один раз, но вряд-ли станут. Та атака не принесла дохода, и была скорее всего эмоциональным ответом на запрет русских сайтов, поэтому больше не повторялась.
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