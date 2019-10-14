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Укрзалізниця планує придбати
локомотиви китайської компанії

Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:07

Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця (УЗ) зацікавлена у співробітництві з китайським виробником локомотивів CRRC для оновлення тягового рухомого складу.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії.
R2
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Идиоты, опять барахла накупят которое не едет
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