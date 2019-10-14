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Укрзалізниця планує придбати
локомотиви китайської компанії

Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:07

Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця (УЗ) зацікавлена у співробітництві з китайським виробником локомотивів CRRC для оновлення тягового рухомого складу.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:07

Идиоты, опять барахла накупят которое не едет
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:22

А как же семилетний контракт от 23.02.2018 на $1 млрд с General Electric на поставку 200 локомотивов ? Насколько помню, тогда на это попередники заняли деньги у американцев через Укрэксимбанк под гарантии City Bank. Распилили кредит и на том забыли ? Сэнсэй никогда не простит зелёным такого беспредела.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 01:05

А почему не наладить производство Крюковского завода у нас на Украине?
zhelezyaka737
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