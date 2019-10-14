Укрзалізниця (УЗ) зацікавлена у співробітництві з китайським виробником локомотивів CRRC для оновлення тягового рухомого складу.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 13:07
Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:22
А как же семилетний контракт от 23.02.2018 на $1 млрд с General Electric на поставку 200 локомотивов ? Насколько помню, тогда на это попередники заняли деньги у американцев через Укрэксимбанк под гарантии City Bank. Распилили кредит и на том забыли ? Сэнсэй никогда не простит зелёным такого беспредела.
Додано: Вів 22 жов, 2019 01:05
А почему не наладить производство Крюковского завода у нас на Украине?
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:36
Ну да, отлично! Они, эти дрова, по 6000 тонн на восьмитысячный подъём смогут вытянуть? Или 2000 по ровному?
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