Укрзалізниця (УЗ) зацікавлена у співробітництві з китайським виробником локомотивів CRRC для оновлення тягового рухомого складу.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 13:07
Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує придбати локомотиви китайської компанії.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:22
А как же семилетний контракт от 23.02.2018 на $1 млрд с General Electric на поставку 200 локомотивов ? Насколько помню, тогда на это попередники заняли деньги у американцев через Укрэксимбанк под гарантии City Bank. Распилили кредит и на том забыли ? Сэнсэй никогда не простит зелёным такого беспредела.
Додано: Вів 22 жов, 2019 01:05
А почему не наладить производство Крюковского завода у нас на Украине?
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:36
Ну да, отлично! Они, эти дрова, по 6000 тонн на восьмитысячный подъём смогут вытянуть? Или 2000 по ровному?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:20
Пока УЗ размышляет о том у кого покупать и как бы локализировать производство - аграрная отрасль каждый год теряет десятки миллиардов гривен из за неспособности уз перевести урожай зерна. Часть этих денег наполнила бы казну.
Мне интересно, все ли украинцы не покупают иномарки, ездят на Lanos и упорно ждут, когда же отечественный автопром встанет с колен и наклепает каждому по по Lanos ахеренного качества на уровне Lexus c исключительно отечественных комплектующих ?
Китайская СRRC передовая компания, которую боятся такие монстры как Alstom и Siemens. Собственные локомотивы не догонят ее даже через 10 лет.
И вообще, пора запускать частную тягу.
Те кому нужны перевозки купят локомотив без тягания соплей, потому что им нужно зарабатывать бабло, а не пытаться сэкономить пару лямов растягивая процесс закупки подвижного состава на долгие годы.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:43
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