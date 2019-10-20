Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає можливою часткову приватизацію АТ "Укрпошта" шляхом проведення IPO (первинного публічного розміщення акцій).
Дивися повний текст Прем'єр України допускає часткову приватизацію \"Укрпошти\".
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Додано: Пон 21 жов, 2019 13:36
Прем'єр України допускає часткову приватизацію "Укрпошти"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр України допускає часткову приватизацію \"Укрпошти\".
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:36
Да. Известный прием. Зашли новые собственники на 20-30 %. А потом, спустя некоторое время, тихо-тихо, у новых миноритариев окажется большинство и т.д. до 100. При этом, все управление государственной якобы компании, будет осуществляться специальными людьми от миноритария. Смотрите историю приватизации и рейдерских захватов в Украине.
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