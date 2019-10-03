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Милованов: "Ми на межі економічного прориву"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Милованов: \"Ми на межі економічного прориву\"
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37
Кто интересно к этому прорыву привёл? Как не может быть?!
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