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Милованов: "Ми на межі
економічного прориву"

Милованов: "Ми на межі економічного прориву"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37

Милованов: "Ми на межі економічного прориву"

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Милованов: \"Ми на межі економічного прориву\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37

Кто интересно к этому прорыву привёл? Как не может быть?!
alexander_khirhyalan
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