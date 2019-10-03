Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Милованов: \"Ми на межі економічного прориву\".
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37
Милованов: "Ми на межі економічного прориву"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов: \"Ми на межі економічного прориву\".
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:50
Украина на этой меже уже лет пятнадцать-двадцать.
Только вот вместо бесконечно долго ожидаемого прорыва, у нас всё больший и больший реальный отрыв от цивилизованного мира.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:16
от коли українська влада затримає не тільки свинарчука, який вкрав 0,25 мільярда гривень, а й бєню, який вкрав 155 мільярдів гривень, от тоді і будемо казати про межу прориву.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18
Напоминает анекдот 30-ти летней давности - При коммунистах мы стояли на краю пропасти, сейчас мы сделали решительный шаг вперед
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