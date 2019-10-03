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Милованов: "Ми на межі економічного прориву"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Милованов: \"Ми на межі економічного прориву\"
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:37
Кто интересно к этому прорыву привёл? Как не может быть?!
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:50
Украина на этой меже уже лет пятнадцать-двадцать.
Только вот вместо бесконечно долго ожидаемого прорыва, у нас всё больший и больший реальный отрыв от цивилизованного мира.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:57
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Додано: Пон 21 жов, 2019 15:16
от коли українська влада затримає не тільки свинарчука, який вкрав 0,25 мільярда гривень, а й бєню, який вкрав 155 мільярдів гривень, от тоді і будемо казати про межу прориву.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18
“Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося у всіх зустрічах в США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з інтересом дивляться на Україну, і всі визнають здатність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитися і точно переконатися”, – написав він.
Напоминает анекдот 30-ти летней давности - При коммунистах мы стояли на краю пропасти, сейчас мы сделали решительный шаг вперед
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:25
так-так так, очень интересно. правда немножко страшно
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:33
... это в смысле прошли дно и начнем черпать ил???!!!!
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:43
svetoch-10 написав:
... это в смысле прошли дно и начнем черпать ил???!!!!
ага. "Я думал, что опустился на самое дно, как вдруг снизу постучали..." (С)Станислав Лец
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