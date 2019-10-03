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Милованов: "Ми на межі економічного прориву"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:22
Я думал Омельян уйдет, скучно станет. Но нет, нового клоуна прислали.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:41
Беня был прав!
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:53
Осталось взять в долг очередные пару миллиардов, и заживём
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Додано: Пон 21 жов, 2019 21:16
Прорыва не будет. Згорила хата.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 21:18
simpson_ukrainian написав:
от коли українська влада затримає не тільки свинарчука, який вкрав 0,25 мільярда гривень, а й бєню, який вкрав 155 мільярдів гривень, от тоді і будемо казати про межу прориву.
Вы знаете, желто голубое сейчас не в моде. Сейчас модно красное и круглое.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 21:22
Энергетики закупили еще 80 тыс. тонн "угля" в Колумбии
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