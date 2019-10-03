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Милованов: "Ми на межі
економічного прориву"

Милованов: "Ми на межі економічного прориву"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:22

Я думал Омельян уйдет, скучно станет. Но нет, нового клоуна прислали.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:41

Беня был прав!
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:53

Осталось взять в долг очередные пару миллиардов, и заживём
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:16

Re: Милованов:

Прорыва не будет. Згорила хата.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:18

  simpson_ukrainian написав:от коли українська влада затримає не тільки свинарчука, який вкрав 0,25 мільярда гривень, а й бєню, який вкрав 155 мільярдів гривень, от тоді і будемо казати про межу прориву.

Вы знаете, желто голубое сейчас не в моде. Сейчас модно красное и круглое.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:22

Энергетики закупили еще 80 тыс. тонн "угля" в Колумбии
lestat
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:33

А заделывать чем будем ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:44

продадим землю и прорвемся в дно. на радость евреем.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:04

"Мы на грани экономического прорыва" - в слои юрского периода.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:32

Ого, які тут всі песимісти.
Я так розумію тут більшість вже з вокзалу пише.
andrijk777
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