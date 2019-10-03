притом, с курского!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:41
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:45
Тс-с.
Тут чиновник прорыв обещает.
Ни черта правда не делает, но обещает.
Тот который до него сидел в этом кресле тоже обещал, и тоже ничего не делал.
И тот который до них был, тоже обещал....
Но этому то надо верить - "ожидания высоки" говорит, "нужно верить" говорит.
Теперь уже точно не вернусь
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