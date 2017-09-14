|
|
|
Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Порятунок банківської системи обійшлося державі в 15% ВВП, сказала екс-глава НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю каналу Прямий.
Дивися повний текст Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на порятунок банківської системи
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91456
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41
и сколько на этом заработала гонтарева с подельниками?
-
ТЕА
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 19.07.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5418
|297499
|
|
|1
|74
|
Чет 17 жов, 2019 21:15
ТЕА
|
|1
|50
|
Чет 17 жов, 2019 16:48
PV
|