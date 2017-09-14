Порятунок банківської системи обійшлося державі в 15% ВВП, сказала екс-глава НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю каналу Прямий.
Дивися повний текст Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на порятунок банківської системи.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:40
Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на...
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Дивися повний текст Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на порятунок банківської системи.
Додано: Пон 21 жов, 2019 21:41
в ходе чистки банковской системы с рынка было выведено 20 “банков-отмывок”
Странно, а про МИБ случайно забыли, ах да, это ж не банк-отмывка.
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