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Гонтарева повідомила, скільки
держава витратила на...

Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:40

Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на...

Пропонуємо до обговорення:
Порятунок банківської системи обійшлося державі в 15% ВВП, сказала екс-глава НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю каналу Прямий.

Дивися повний текст Гонтарева повідомила, скільки держава витратила на порятунок банківської системи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41

и сколько на этом заработала гонтарева с подельниками?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:18

А рефининс кто выдавал ? Кубив вроде там неплохо наливал банкам.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:41

в ходе чистки банковской системы с рынка было выведено 20 “банков-отмывок”

Странно, а про МИБ случайно забыли, ах да, это ж не банк-отмывка.
tigr-uu
 
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