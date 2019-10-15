RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розмір допомоги при народженні
дитини пропонують збільшити

Розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41

Розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити

Пропонуємо до обговорення:
Виплачувати таку допомогу пропонують одноразово у розмірі 25% від загальної суми, а протягом наступних 36 місяців - рівними частинами решту суми допомоги у порядку, встановленому КМУ.

Дивися повний текст Розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91471
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41

Нам нужно больше нищебродов :D В то время как страны Азии, например, Вьетнам, думают как сделать так, чтоб у обеспеченных людей было как можно больше детей, а у нищебродов как можно меньше. Любому адекватному человеку понятно, что в современном обществе в общей массе нищета порождает еще большую нищету и преступность.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:06

А ты у тебя чуда дети то есть? И что они на Бэнтли ездят?
ladymirti84
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:48

Нужно бесплатное обучение в садиках/школах, обеды для детей (здоровье важный момент).
Rainbow
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], J і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів 1, 2
R2 » П'ят 18 жов, 2019 15:03
19 1055
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 23:43
safonovstanislav
Як пропонують змінити законодавство в сфері ОСЦПВ
R2 » Чет 17 жов, 2019 05:13
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 05:14
vvhozin
Військовий збір пропонують скасувати 1, 2
R2 » Вів 15 жов, 2019 10:38
14 850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 12:45
vikrost80

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.