|
|
|
Розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Виплачувати таку допомогу пропонують одноразово у розмірі 25% від загальної суми, а протягом наступних 36 місяців - рівними частинами решту суми допомоги у порядку, встановленому КМУ.
Дивися повний текст Розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91471
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41
Нам нужно больше нищебродов :D В то время как страны Азии, например, Вьетнам, думают как сделать так, чтоб у обеспеченных людей было как можно больше детей, а у нищебродов как можно меньше. Любому адекватному человеку понятно, что в современном обществе в общей массе нищета порождает еще большую нищету и преступность.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1650
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 00:06
А ты у тебя чуда дети то есть? И что они на Бэнтли ездят?
-
ladymirti84
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:48
Нужно бесплатное обучение в садиках/школах, обеды для детей (здоровье важный момент).
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2600
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19
|1055
|
|
|1
|76
|
|
|14
|850
|
|