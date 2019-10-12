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Президент заявив про
необхідність розгляду Японією...

Президент заявив про необхідність розгляду Японією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:45

Президент заявив про необхідність розгляду Японією...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський подякував за рішення Японії про пом'якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України

Дивися повний текст Президент заявив про необхідність розгляду Японією безвізу для українців.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:46

а почему он подобный вопрос не поднимает перед "великим учителем"?... :)
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