Зеленський подякував за рішення Японії про пом'якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність розгляду Японією безвізу для українців.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:45
Президент заявив про необхідність розгляду Японією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент заявив про необхідність розгляду Японією безвізу для українців.
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:46
а почему он подобный вопрос не поднимает перед "великим учителем"?... :)
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:22
Если ехать через тур агентство, то с визой в Японию проблем вообще не возникает. За одно JR пасс сделалают. Цена визы не особо критична в общей стоимости поездки. Зато есть куча интересных стран, где получение визы тот еще геморрой, например Новая Зеландия. Ну или потеря кучи времени в ожидании визы в аэропорту, например, Камбоджа.
зы. даже при самом лучшем раскладе, к тому времени как пройдет все бюрократическая волокита, ни билетов ни отелей по вменяемой цене не останется (если конечно к этому времени что-то осталось).
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