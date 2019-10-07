RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У українця після обшуку зникли
понад 2 тисячі біткойнів

У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:38

У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить ухвала Московського райсуду Харкова від 15 жовтня.

Дивися повний текст У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91457
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:38

..а какого х.. он отдал тел копам, а не "уронил его случайно" перед єтим??!!...
maestro71
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:58

  maestro71 написав:..а какого х.. он отдал тел копам, а не "уронил его случайно" перед єтим??!!...


Это не копы а мусора
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:31

Альо! Не дві тисячі а два бітко! 2,043
maneykathleen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:59

Это киберпанк который мы заслужили)
Полиция грабит хакеров))
Учитывая что в Украине нет нор регулирующих оборот кибер валют, скажи биткам досвидос!)
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яка пенсія влаштує звичайного українця - опитування...
R2 » Нед 13 жов, 2019 11:04
6 455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2019 22:48
a1t2o3l4
Яка зарплата влаштовує "пересічного" українця (опитування) 1, 2, 3
R2 » П'ят 04 жов, 2019 20:13
20 1506
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 17:42
Ratatui
Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?
R2 » Пон 07 жов, 2019 22:37
2 166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 22:49
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.