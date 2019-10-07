Про це свідчить ухвала Московського райсуду Харкова від 15 жовтня.
Дивися повний текст У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 15:38
У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:38
..а какого х.. он отдал тел копам, а не "уронил его случайно" перед єтим??!!...
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:58
Это не копы а мусора
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:59
Это киберпанк который мы заслужили)
Полиция грабит хакеров))
Учитывая что в Украине нет нор регулирующих оборот кибер валют, скажи биткам досвидос!)
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:35
straponesa
Пане, чому так сразу хакера человеку навешали? Хакер это Аваков и иже с ними, ворующие будущее этой страны. Человек себе спокойно торговал: купи-продай, купи-продай, а наши славные приватовцы совместно с "правохоронцями" человеку (и не только ему) лепят мошенничество за приход сумм на счет.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:40
вот еще, типа расформировали Беркут, а хлопцы с красными беретами с крылышками (правда без птички) как и были на джипах, так и остались, ось як реформу довели до кiнця
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:42
Реформа в действии А главное растет не только благосостояние полиции и прокуроров и судей, а так же их профессиональный уровень, что не может не радовать
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