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У українця після обшуку зникли
понад 2 тисячі біткойнів

У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:12

лучше бы он мобилу сьел...
lestat
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:14

  Стоп-диктатура написав:straponesa
Пане, чому так сразу хакера человеку навешали? Хакер это Аваков и иже с ними, ворующие будущее этой страны. Человек себе спокойно торговал: купи-продай, купи-продай, а наши славные приватовцы совместно с "правохоронцями" человеку (и не только ему) лепят мошенничество за приход сумм на счет.

По поводу прихода сумм и мошенничества. Многие ведут бизнес на карту Привата и многим тупо блокируют карту с дальнейшим отказом как клиента. Пожизненный бан.
Но когда открываешь карту то ни одного слова хоть полуслова про запрет на постоянные перечисления денег.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:28

Re: У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів

Схоже на обман. З криптовалютою маю справу з 2011 року. Вже давно нема бірж/гаманців з яких так просто можна вивести такі кошти. Навіть 1 біток (8215 доларів) не виведеш без онлайн верифікації особи не те що 2043 бітка (майже 17 млн доларів). Якщо таке дійсно сталось - хочеться почути дату і час, це все елементарно перевіряється. Люди які тримають крипту зберігають її за звичай на апаратних гаманцях. Хакнути подібні не реально на теперішньому етапі розвитку технологій
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:54

  Sain_повернувся написав:Хакнути подібні не реально на теперішньому етапі розвитку технологій

Терморектальный криптоанализатор — прибор для проведения терморектального криптоанализа — экспресс-дешифрования информации любой сложности шифровки в присутствии носителя этой информации. Говоря проще, метод нагретого паяльника в ж***.

Считается, что вероятность успешного дешифрования близка к 99,9%, что делает данное нехитрое устройство предпочтительным в борьбе против детской порнографии и хэккеров.

Главное преимущество метода терморектального криптоанализа — принципиальная независимость времени дешифровки от объема секретной информации и стойкости самого шифра.

http://lurkmore.to/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D ... 0%BE%D1%80
safonovstanislav
 
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  #<12
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