У українця після обшуку зникли понад 2 тисячі біткойнів
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Стоп-диктатура написав:straponesa Пане, чому так сразу хакера человеку навешали? Хакер это Аваков и иже с ними, ворующие будущее этой страны. Человек себе спокойно торговал: купи-продай, купи-продай, а наши славные приватовцы совместно с "правохоронцями" человеку (и не только ему) лепят мошенничество за приход сумм на счет.
По поводу прихода сумм и мошенничества. Многие ведут бизнес на карту Привата и многим тупо блокируют карту с дальнейшим отказом как клиента. Пожизненный бан. Но когда открываешь карту то ни одного слова хоть полуслова про запрет на постоянные перечисления денег.
Схоже на обман. З криптовалютою маю справу з 2011 року. Вже давно нема бірж/гаманців з яких так просто можна вивести такі кошти. Навіть 1 біток (8215 доларів) не виведеш без онлайн верифікації особи не те що 2043 бітка (майже 17 млн доларів). Якщо таке дійсно сталось - хочеться почути дату і час, це все елементарно перевіряється. Люди які тримають крипту зберігають її за звичай на апаратних гаманцях. Хакнути подібні не реально на теперішньому етапі розвитку технологій
Sain_повернувся написав:Хакнути подібні не реально на теперішньому етапі розвитку технологій
Терморектальный криптоанализатор — прибор для проведения терморектального криптоанализа — экспресс-дешифрования информации любой сложности шифровки в присутствии носителя этой информации. Говоря проще, метод нагретого паяльника в ж***.
Считается, что вероятность успешного дешифрования близка к 99,9%, что делает данное нехитрое устройство предпочтительным в борьбе против детской порнографии и хэккеров.
Главное преимущество метода терморектального криптоанализа — принципиальная независимость времени дешифровки от объема секретной информации и стойкости самого шифра.