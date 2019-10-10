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"Нафтогаз" у листопаді
підвищить ціну на газ для...

"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціну на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:47

"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціну на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
У залежності від обсягів закупівлі та умов оплати, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861 - 6 463 грн за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" у листопаді підвищить ціну на газ для промисловості на 20%.
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