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Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:21
Пропонуємо до обговорення:
З 21 жовтня 2019 року в Україні фізичних осіб зможуть визнавати банкрутами
Дивися повний текст Фізосіб можуть визнавати банкрутами: що потрібно знати
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R2
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:22
Это как, можно брать и не отдавать ? Квартиру не отберут...
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ellinas2
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