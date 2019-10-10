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Кличко показав, як заводили
проліт Шулявского моста (відео)

Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:24

Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це він поінформував в Facebook.

Дивися повний текст Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео).
R2
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