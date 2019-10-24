Про це він поінформував в Facebook.
Дивися повний текст Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео).
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:24
Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)
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Дивися повний текст Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео).
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:24
Почему коррупционнеры не дали Кличко снести (на благо города) тот несчастный цех завода Большевик? получится недоразвязка...
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:47
Стоп-диктатура
Частная собственность. Это в россии выселяют и никого не спрашивают.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:08
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