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Кличко показав, як заводили
проліт Шулявского моста (відео)

Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:24

Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це він поінформував в Facebook.

Дивися повний текст Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:24

Почему коррупционнеры не дали Кличко снести (на благо города) тот несчастный цех завода Большевик? получится недоразвязка...
Стоп-диктатура
 
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Стоп-диктатура
Частная собственность. Это в россии выселяют и никого не спрашивают.
nitra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:04

А помойный цех с секонд хендом ???
Zoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:08

  nitra написав:Стоп-диктатура
Частная собственность. Это в россии выселяют и никого не спрашивают.

Не частная, а государственная. Цех Большевика принадлежит государству, просто управляет им крайне коррупционная организация: ФДМУ.
BIGor
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