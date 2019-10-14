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Болгарія бореться за
новий завод Volkswagen

Болгарія бореться за новий завод Volkswagen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:09

Болгарія бореться за новий завод Volkswagen

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія готова виділити більше коштів Volkswagen (VW), конкуруючи з Туреччиною в боротьбі за будівництво на її території заводу німецького автовиробника.

Дивися повний текст Болгарія бореться за новий завод Volkswagen.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:10

А помните как наши прос.... строительство завода под Шкоду. Болгария готова выделить, а Украина готова была взять на карман.
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