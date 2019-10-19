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Болгарія бореться за
новий завод Volkswagen

Болгарія бореться за новий завод Volkswagen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:09

Болгарія бореться за новий завод Volkswagen

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія готова виділити більше коштів Volkswagen (VW), конкуруючи з Туреччиною в боротьбі за будівництво на її території заводу німецького автовиробника.

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А помните как наши прос.... строительство завода под Шкоду. Болгария готова выделить, а Украина готова была взять на карман.
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Болгария - население 7 млн человек - прямые иностранные инвестиции в 2018 году - 1,7 млрд долларов.
Украина - население 40 млн человек - прямые иностранные инвестиции в 2018 году - 1,3 млрд долларов.
К вопросу о привлечении инвесторов...
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Да ладно вам, Милованов сказал что скоро прорвет, будем деньги лопатой грести ;)
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