Болгарія готова виділити більше коштів Volkswagen (VW), конкуруючи з Туреччиною в боротьбі за будівництво на її території заводу німецького автовиробника.
Дивися повний текст Болгарія бореться за новий завод Volkswagen.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 21:09
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Болгарія бореться за новий завод Volkswagen.
Додано: Пон 21 жов, 2019 21:10
А помните как наши прос.... строительство завода под Шкоду. Болгария готова выделить, а Украина готова была взять на карман.
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:28
Болгария - население 7 млн человек - прямые иностранные инвестиции в 2018 году - 1,7 млрд долларов.
Украина - население 40 млн человек - прямые иностранные инвестиции в 2018 году - 1,3 млрд долларов.
К вопросу о привлечении инвесторов...
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:00
Да ладно вам, Милованов сказал что скоро прорвет, будем деньги лопатой грести
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