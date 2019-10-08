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Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:05
Пропонуємо до обговорення:
У Запоріжжі, де з початку 2019 року запустили мобільний сервіс про рух транспорту, тепер хочуть заборонити пенсіонерам безкоштовно їздити в ньому вранці і ввечері.
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