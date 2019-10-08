У Запоріжжі, де з початку 2019 року запустили мобільний сервіс про рух транспорту, тепер хочуть заборонити пенсіонерам безкоштовно їздити в ньому вранці і ввечері.
Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в години пік.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 22:05
Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в години пік.
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:06
А більше транспорту випустити на лінію не хочете?
Ах так... Це ж у пенсіонерів закінчилась епоха бідності!
Дякуйте бубочці!
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