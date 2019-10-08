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Пенсіонерам хочуть заборонити
безкоштовно їздити в...

Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:05

Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...

Пропонуємо до обговорення:
У Запоріжжі, де з початку 2019 року запустили мобільний сервіс про рух транспорту, тепер хочуть заборонити пенсіонерам безкоштовно їздити в ньому вранці і ввечері.

Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в години пік.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:06

А більше транспорту випустити на лінію не хочете?
Ах так... Це ж у пенсіонерів закінчилась епоха бідності!
Дякуйте бубочці!
belozerovaanna
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:24

а был ли суслик?
это я к тому а не сама ли мерия от фейкого лица замутила такое предложение?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:01

Тут надо четко понимать, что больше транспорта на линии при цене за билет 5-7 гривень не будет никогда. При том, что платит, в лучшем случае, половина пассажиров.

Относительно комфортабельный городской транспорт начинается при стоимости билетов от 1$. Даже в Африке. И вариант аргументировать дешевизну билетов низкими доходами уже не канает.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:16

кстати в советские времена, которые очень часто вспоминают пенсионеры проезд был платным. и там не было для них никаких льгот.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:47

нарешті додумались, бо у Львові до такого ще не дойшли
x-evier
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:30

Re: Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...

Ездил сегодня трамваем на Юность с Троещины. Около 30% заплатило за проезд. Остальные пенсионеры. С Юности ехал обратно маршруткой. Какой то мужик лет 45-ти показывал удостоверение. Водитель ему в ответ что ему уже три подобных показало. По пути зашла еще одна льготница, и одну остановку еще один лет 60-ти проехал нашару.
А не дофига ли у нас льготников господа хорошие? Мне водителя маршрутки аж жалко стало. Ведь за свои везет же.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:48

  Игорь Алексеевич написав:в советские времена

В советские времена, при пенсии 120 руб., квартплате 5-15 руб/мес и проезде 3-4-5коп, пенсионер мог позволить покататься.
PSL
 
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