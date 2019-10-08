У Запоріжжі, де з початку 2019 року запустили мобільний сервіс про рух транспорту, тепер хочуть заборонити пенсіонерам безкоштовно їздити в ньому вранці і ввечері.
Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в години пік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:05
Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в години пік.
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:06
А більше транспорту випустити на лінію не хочете?
Ах так... Це ж у пенсіонерів закінчилась епоха бідності!
Дякуйте бубочці!
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:24
а был ли суслик?
это я к тому а не сама ли мерия от фейкого лица замутила такое предложение?
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:01
Тут надо четко понимать, что больше транспорта на линии при цене за билет 5-7 гривень не будет никогда. При том, что платит, в лучшем случае, половина пассажиров.
Относительно комфортабельный городской транспорт начинается при стоимости билетов от 1$. Даже в Африке. И вариант аргументировать дешевизну билетов низкими доходами уже не канает.
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:16
кстати в советские времена, которые очень часто вспоминают пенсионеры проезд был платным. и там не было для них никаких льгот.
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:30
Re: Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
Ездил сегодня трамваем на Юность с Троещины. Около 30% заплатило за проезд. Остальные пенсионеры. С Юности ехал обратно маршруткой. Какой то мужик лет 45-ти показывал удостоверение. Водитель ему в ответ что ему уже три подобных показало. По пути зашла еще одна льготница, и одну остановку еще один лет 60-ти проехал нашару.
А не дофига ли у нас льготников господа хорошие? Мне водителя маршрутки аж жалко стало. Ведь за свои везет же.
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:51
Re: Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
Ведь уже приняли закон про монетизацию льгот и отдали все на места. Пусть теперь деньгами дают пенсам и будут ездить, когда хотят, но только за деньги и сразу поубавится у них желание просто так разъежать, а будут экономить эти деньги
Додано: Вів 22 жов, 2019 20:48
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:06
Re: Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
Пусть монетизируют льготы на проезд, а пенстонеры сами будут решать как их тратить
|