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"Нова Пошта" за 9 міс. збільшила
відрахування податків і...

"Нова Пошта" за 9 міс. збільшила відрахування податків і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:39

"Нова Пошта" за 9 міс. збільшила відрахування податків і...

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Нова Пошта" за січень-вересень 2019 року сплатила 3,1 млрд грн податків і зборів, що на 30% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, повідомила прес-служба компанії.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:39

Равносильно признанию в уклонении от уплаты налогов в предыдущем аналогичном периоде )
PV
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:40

Увеличение отчисленных налогов это не улучшение эффективности работы НП,а тупое повышение тарифов.В этом году тарифы повышали дважды.Чем хвалитесь,аферисты?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:42

Пересылка конверта с документами стоила 26гр,сейчас 40гр.вот и весь эффект.
sena_2008atp
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