|
|
|
"Нова Пошта" за 9 міс. збільшила відрахування податків і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:39
Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Нова Пошта" за січень-вересень 2019 року сплатила 3,1 млрд грн податків і зборів, що на 30% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, повідомила прес-служба компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" за 9 міс. збільшила відрахування податків і зборів на 30%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91466
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:39
Равносильно признанию в уклонении от уплаты налогов в предыдущем аналогичном периоде )
-
PV
-
1
-
- Повідомлень: 2128
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:40
Увеличение отчисленных налогов это не улучшение эффективности работы НП,а тупое повышение тарифов.В этом году тарифы повышали дважды.Чем хвалитесь,аферисты?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:42
Пересылка конверта с документами стоила 26гр,сейчас 40гр.вот и весь эффект.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|