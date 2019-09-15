В Нідерландах створили роботизовану подушку Somnox, яка імітує дихання і допомагає швидше заснути.
Дивися повний текст У Нідерландах розробили подушку-робота, що допомагає заснути (відео).
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Додано: Вів 22 жов, 2019 07:41
У Нідерландах розробили подушку-робота, що допомагає...
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Дивися повний текст У Нідерландах розробили подушку-робота, що допомагає заснути (відео).
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:43
Re: У Нідерландах розробили подушку-робота, що допомагає...
Хорошо помогает уснуть отсутствие храпа второй половины.
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