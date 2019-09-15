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У Нідерландах розробили подушку-робота, що допомагає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:41
Пропонуємо до обговорення:
В Нідерландах створили роботизовану подушку Somnox, яка імітує дихання і допомагає швидше заснути.
Дивися повний текст У Нідерландах розробили подушку-робота, що допомагає заснути (відео)
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Додано: Вів 22 жов, 2019 07:41
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