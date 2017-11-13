Наземне метро на Троєщину можна запустити до кінця наступного року.
Дивися повний текст Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року - нардеп (схема).
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Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54
Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року - нардеп (схема).
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54
Театр баби Фіси!
ут міська електричка постійно запізюється, бо не влазить у графік руху вантажних потягів, а цей ідіот пропонує запустити метро(!) по звичайній залізниці!
Мабуть якесь чібало із "слуг". Повний невіглас.
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:58
Точно, із слуг.
Головне пообіцяти, а там трава не рости! Скажуть "ви што, шутак нє панімаєтє?"
Ну дійсно, потяги метро їздять кожні 2-5 хвилин, як між ними впихнути вантажні потяги, чи навпаки, потяги метро між вантажними?
Але ж воно "слуга богообраного народу", дурити гоїв їм талмуд дозволяє!
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:33
Re: Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року -..
Гиперлупа на гиперлупе. Уже даже становится страшно.
Прокурор сделавший своего отца бомжом. Интересно, Вова до назначения на пост знал об отце генерального?
Экономист, утверждающий что инвестиции зависят от юмора.
Начальник генштаба, Иловайская трагедия.
Премьер, самокаты с песнями.
Кто там еще зарисовался?
Таможенник со своими таможенными схемами.
Налоговик, борющийся с олигархами уничтожая мелкий и средний бизнес.
Это че? Цирк дю Солей?
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