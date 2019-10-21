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Метро на Троєщину можна запустити
до кінця 2020 року -...

Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року -...
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54

Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року -...

Пропонуємо до обговорення:
Наземне метро на Троєщину можна запустити до кінця наступного року.

Дивися повний текст Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року - нардеп (схема).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54

Театр баби Фіси!
ут міська електричка постійно запізюється, бо не влазить у графік руху вантажних потягів, а цей ідіот пропонує запустити метро(!) по звичайній залізниці!
Мабуть якесь чібало із "слуг". Повний невіглас.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:58

Запустити можна. Тільки це буде не метро а профанація.
sun9man
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:58

Точно, із слуг.
Головне пообіцяти, а там трава не рости! Скажуть "ви што, шутак нє панімаєтє?"
Ну дійсно, потяги метро їздять кожні 2-5 хвилин, як між ними впихнути вантажні потяги, чи навпаки, потяги метро між вантажними?
Але ж воно "слуга богообраного народу", дурити гоїв їм талмуд дозволяє!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:33

Re: Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року -..

Гиперлупа на гиперлупе. Уже даже становится страшно.
Прокурор сделавший своего отца бомжом. Интересно, Вова до назначения на пост знал об отце генерального?
Экономист, утверждающий что инвестиции зависят от юмора.
Начальник генштаба, Иловайская трагедия.
Премьер, самокаты с песнями.
Кто там еще зарисовался?
Таможенник со своими таможенными схемами.
Налоговик, борющийся с олигархами уничтожая мелкий и средний бизнес.
Это че? Цирк дю Солей?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:21

Наземное метро запустить на троещину нельзя потому что:
- проблема с мостами - инфраструктура не развивалась последне 30 лет
- проблема с собственностью - никто не захочет убирать дом чтобы построить хз что
-отсутствие финансирования.
Еще канатную дорогу предложите построить на Троещину!
Я думал что каша в голове была у омеляна. теперь вот новый персонаж-фантазер _ Ткаченко из зеленой команды.
Во всем мире сначала стоят дороги и мосты с развязками, а у нас только непонятные планы.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:54

О, еще один сказочник нарисовался
myvolodymyr
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:57

Было бы проще включить Троещинский трамвай в кольцо Городской Электрички, сделав на ст. Троещина развязку в обе стороны, т.е. доработать развязку № 2 в направлении м. Почайна и м. Левобережная. Все остальное понадобится лет через 10-15...
vasilichnote
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:06

А на сэкономленные средства докупить поездов
vasilichnote
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