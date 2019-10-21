Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року -...

Так это ж сказочник всем сказочникам сказочник, натренированный "здравствуйте, Игорь Валерьевич" пан-отаман Сашко, с "канала чЁсных новин"
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Додано: Сер 23 жов, 2019 02:59
Так это ж сказочник всем сказочникам сказочник, натренированный "здравствуйте, Игорь Валерьевич" пан-отаман Сашко, с "канала чЁсных новин"
Весна пришла?
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:58
Человек природу любит.
На трухановом острове живет. )
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