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Метро на Троєщину можна запустити
до кінця 2020 року -...

Метро на Троєщину можна запустити до кінця 2020 року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 02:59

  myvolodymyr написав:О, еще один сказочник нарисовался

Так это ж сказочник всем сказочникам сказочник, натренированный "здравствуйте, Игорь Валерьевич" пан-отаман Сашко, с "канала чЁсных новин" https://www.youtube.com/watch?v=5-jwrz9VeNw :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:58

  EKO написав:Так это ж сказочник всем сказочникам сказочник, натренированный "здравствуйте, Игорь Валерьевич" пан-отаман Сашко, с "канала чЁсных новин" :mrgreen:


Человек природу любит.
На трухановом острове живет. )
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/23/7229821/
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