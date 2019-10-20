Міністерство освіти і науки розробляє проект для підвищення зарплати вчителям з мінімальними доходами.
Дивися повний текст Міністерство освіти і науки підніме зарплати педагогам.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:26
Міністерство освіти і науки підніме зарплати педагогам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністерство освіти і науки підніме зарплати педагогам.
Додано: Вів 22 жов, 2019 13:14
Перевожу с новояза.
"На всех не хватит, поднимем не только лишь всем, всех уравнять, взять всё и поделить!"
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