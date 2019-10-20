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Міністерство освіти і науки
підніме зарплати педагогам

Міністерство освіти і науки підніме зарплати педагогам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:26

Міністерство освіти і науки підніме зарплати педагогам

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти і науки розробляє проект для підвищення зарплати вчителям з мінімальними доходами.

Дивися повний текст Міністерство освіти і науки підніме зарплати педагогам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:14

Перевожу с новояза.
"На всех не хватит, поднимем не только лишь всем, всех уравнять, взять всё и поделить!"
astatempo
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