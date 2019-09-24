Про це Гонтарева висловилася телеканалу "Прямий".
Дивися повний текст Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойському «пірамідою гірше МММ».
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:39
Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойському...
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Дивися повний текст Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойському «пірамідою гірше МММ».
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:40
Пусть приедет в Украину. Нужно перед ней извиниться за песню.
Сам Вован прощение попросит.
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