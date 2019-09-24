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Гонтарева назвала ПриватБанк
при Коломойському...

Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:39

Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойському...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Гонтарева висловилася телеканалу "Прямий".

Дивися повний текст Гонтарева назвала ПриватБанк при Коломойському «пірамідою гірше МММ».
R2
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