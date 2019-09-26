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Ford відкриє 125 тис. зарядних станцій в 21 країні світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Американський автовиробник Ford анонсував доступ своїх електромобілів, включаючи електрокросовер Mach E в стилі Mustang, до зарядної екосистеми Ford Charging Solutions.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 10:24
А машины Форд что уже совсем перестали пользоваться спросом?
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