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Болгарія почала будівництво
нової гілки «Турецького...

Болгарія почала будівництво нової гілки «Турецького...
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:51

Болгарія почала будівництво нової гілки «Турецького...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Дивися повний текст Болгарія почала будівництво нової гілки «Турецького потоку» в обхід України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:51

Вчера Solitaire бросил тянуть ветку Северного потока ровно на границе ИЭЗ Дании и ушёл. Ушёл, может, в порт, как Pioneering Spirit, а может от нечего делать будет тянуть вторую нитку.
Итого к концу 2019 из четырёх веток трубопроводов в обход Украины будет готова только одна.
tatarinov09101985
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