Про це розповів глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Дивися повний текст Болгарія почала будівництво нової гілки «Турецького потоку» в обхід України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:51
Болгарія почала будівництво нової гілки «Турецького...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Болгарія почала будівництво нової гілки «Турецького потоку» в обхід України.
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:51
Вчера Solitaire бросил тянуть ветку Северного потока ровно на границе ИЭЗ Дании и ушёл. Ушёл, может, в порт, как Pioneering Spirit, а может от нечего делать будет тянуть вторую нитку.
Итого к концу 2019 из четырёх веток трубопроводов в обход Украины будет готова только одна.
|