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Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку в базовому макроекономічному прогнозі на 2020 рік закладає показник інфляції в 5,5%.
Дивися повний текст Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від Мінекономрозвитку
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:09
так а где же обещанные 7%?
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artem_velichko777
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П'ят 18 жов, 2019 17:44
Джон
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