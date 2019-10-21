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Якими будуть інфляція і ВВП
в 2020 році - прогноз від...

Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:09

Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку в базовому макроекономічному прогнозі на 2020 рік закладає показник інфляції в 5,5%.

Дивися повний текст Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від Мінекономрозвитку.
R2
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так а где же обещанные 7%?
artem_velichko777
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Не верю.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:56

  artem_velichko777 написав:так а где же обещанные 7%?

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Кискодер
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