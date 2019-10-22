Мінекономрозвитку в базовому макроекономічному прогнозі на 2020 рік закладає показник інфляції в 5,5%.
Дивися повний текст Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від Мінекономрозвитку.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:09
Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від...
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Дивися повний текст Якими будуть інфляція і ВВП в 2020 році - прогноз від Мінекономрозвитку.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:25
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