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Кредити почнуть видавати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Відтепер за приховані відсотки, оманливу рекламу і нав’язування “зайвих” послуг фінаустанови ризикують бути оштрафовані.
Дивися повний текст Кредити почнуть видавати по-новому
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:26
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