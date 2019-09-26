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Кредити почнуть
видавати по-новому

Кредити почнуть видавати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:26

Кредити почнуть видавати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Відтепер за приховані відсотки, оманливу рекламу і нав’язування “зайвих” послуг фінаустанови ризикують бути оштрафовані.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:26

Это было и раньше
Конрад Карлович
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